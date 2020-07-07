Mavi Bebek oyunu tehlike saçıyor! Mavi Bebek oyunu nedir, neden zararlı? Mavi balina ve Momo'dan sonra şimdi de...

Özellikle teknoloji çağını yaşadığımız şu süreçte çocukların internet ortamında bir dönem kontrol altında olması büyük önem taşıyor. Öyle ki şimdilerde çocuklar için büyük tehdit oluşturan "Mavi Bebek oyunu" milyonların gündemine geldi. Mavi balina ve Momo gibi çocukları etkisi altına alan, kaldıramayacakları korkular yaşatan ve intihara götüren bu oyun akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Peki, Mavi bebek oyunu nedir, neden zararlı? İşte detaylar…
Bir dönem gündeme gelen Mavi Balina oyunu onlarca çocuğun intihar etmesine neden olmuş ve psikolojik problemler yaşamalarına sebep olmuştu. Yasaklanan oyunun ardından şimdi ise çocukların akıl sağlığı için yeni bir tehdit var. Bu tehditin adı ise "Mavi bebek oyunu"…
Mavi bebek oyunu bir efsaneden türetilmiş sanal bir oyundur. Fiziksel tepkiye bağlı olan bu oyun, banyoda oynanan bir oyundur. Banyoda ışıkjları kapatarak oynanan bu oyunda efsaneye göre, elinizde telefonu salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Yine bir efsaneye göre bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor 'bebeğimi bırak' diye. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.
BU OYUNU OYNAMAK İÇİN GİZLİ BAĞLANTILARA GEREK YOK!
Momo'nun oynanması için gizli bağlantılar gerekiyordu fakat mavi bebek oyunu çocuklara facebook ve Instagram üzerinden ulaşabiliyor. Çocukları korkutmak üzerine tasarlanmış bu oyunda 13-18 yaş arası büyük çocukları da etkisi altına aldığı öğrenildi.