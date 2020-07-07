Mavi Bebek oyunu tehlike saçıyor! Mavi Bebek oyunu nedir, neden zararlı? Mavi balina ve Momo'dan sonra şimdi de...

Özellikle teknoloji çağını yaşadığımız şu süreçte çocukların internet ortamında bir dönem kontrol altında olması büyük önem taşıyor. Öyle ki şimdilerde çocuklar için büyük tehdit oluşturan "Mavi Bebek oyunu" milyonların gündemine geldi. Mavi balina ve Momo gibi çocukları etkisi altına alan, kaldıramayacakları korkular yaşatan ve intihara götüren bu oyun akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Peki, Mavi bebek oyunu nedir, neden zararlı? İşte detaylar…

MAVİ BEBEK OYUNU TEHLİKE SAÇIYOR!

Bir dönem gündeme gelen Mavi Balina oyunu onlarca çocuğun intihar etmesine neden olmuş ve psikolojik problemler yaşamalarına sebep olmuştu. Yasaklanan oyunun ardından şimdi ise çocukların akıl sağlığı için yeni bir tehdit var. Bu tehditin adı ise "Mavi bebek oyunu"…