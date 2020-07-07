Mendebur Lemur kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Mendebur Lemur kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma formatı Exatlon Challenge Türkiye'de beyaz ve siyah takımların kıyasıya mücadelesi sürerken yarışmacılardan Mendebur Lemur ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda Mendebur Lemur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları merak ediliyor.

MENDEBUR LEMUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Lemur'un (Mendebur Lemur) eğlence içerikleri ürettiği Youtube kanalında 1MN abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 151.273.248. Lemur'un aynı zamanda Twitch hesabı da bulunuyor. Burada ise 14,725K takipçisi bulunuyor ve 67,824K görüntülenme almış. Lemur'un Instagram hesabında ise 187K takipçisi var ve gönderileri ortalama 50K like alıyor.