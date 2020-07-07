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Haberler Yaşam Haberleri Mendebur Lemur kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Mendebur Lemur kaç yaşında, nereli?

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor’ın yapımcılığını üstlenen , adlı yeni formatla seyirci karşısına çıkıyor. Siyah ve beyaz renkleriyle sembolize edilen 2 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmada yer alan yarışmacılardan ile ilgili bilgiler seyirciler tarafından merak edilmeye başlanarak Mendebur Lemur kimdir, kaç yaşında, ? sorularına yanıtlar aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 02:36 ABONE OL
Mendebur Lemur kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Mendebur Lemur kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma formatı Exatlon Challenge Türkiye'de beyaz ve siyah takımların kıyasıya mücadelesi sürerken yarışmacılardan Mendebur Lemur ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda Mendebur Lemur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları merak ediliyor.

MENDEBUR LEMUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Lemur'un (Mendebur Lemur) eğlence içerikleri ürettiği Youtube kanalında 1MN abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 151.273.248. Lemur'un aynı zamanda Twitch hesabı da bulunuyor. Burada ise 14,725K takipçisi bulunuyor ve 67,824K görüntülenme almış. Lemur'un Instagram hesabında ise 187K takipçisi var ve gönderileri ortalama 50K like alıyor.

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Mendebur Lemur kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Mendebur Lemur kaç yaşında, nereli?
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