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Metruk otelde ! Defalarca bıçaklamış...

Gölköy'de yaşanan ve 2 kişinin yaşamını kaybettiği kanlı cinayetin ardından, 'nın ilçesinde bir vakası daha yaşandı. Turgutreis'te metruk bir otelde birlikte yaşayan iki kişinin arasında başlayan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Cinayet zanlısı, arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 20:16 ABONE OL
Metruk otelde cinayet! Defalarca bıçaklamış...

Olayda, Turgutreis Günbatımı Plajı sonunda, metruk bir otelde yaşamını sürdüren M.Z (58) ve Hakan Aslan (45) arasında bilinmeyen bir sebepten başlayan tartışma, aldıkları alkolün de etkisiyle bir süre sonra kavgaya dönüştü.

İHA'nın haberine göre, kavga esnasında M.Z. üzerinde taşıdığı bıçağı Hakan Aslan'ın çeşitli yerlerine defalarca saplayarak öldürdü. Yapılan ihbar üzerine Turgutreis Jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek, katil zanlısı M.Z.'yi gözaltına aldı.

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından Hakan Aslan'ın cesedi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısı M.Z. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Metruk otelde cinayet! Defalarca bıçaklamış...
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