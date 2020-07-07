Minibüste cüzdan bulan şoförden örnek davranış

Minibüsçüler Derneği Whatsapp grubundan şoförlere mesaj atarak minibüslerde cüzdanın olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Minibüs şoförlerinden Sabır Durgun cüzdanın kendi minibüsünde düştüğünü ve cüzdanı bulduğunu dernek yönetimine bildirdi. Minibüsçüler Derneği yolcu Erdal Gümüş'e ulaşarak cüzdanının bulunduğunu bildirdi. Dernekte Sabır Durgun ile Erdal Gümüş bir araya gelerek cüzdanını teslim aldı.