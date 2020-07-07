SON DAKİKA HABERLER - Müge Anlı programındaki Levent Karaduman cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınmıştı, suçunu itiraf etti!

7 yıldır kayıp olarak aranan Levent Karaduman hakkında Müge Anlı bugünkü canlı yayında son dakika gelişmelerini aktardı. Konu ile ilgili teyzesinin oğlu gözaltına alınırken su altı arama kurtarma ekipleri detaylı inceleme başlattılar ve zanlının evinin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları ile erkek ayakkabısı tespit ettiler. Levent Karaduman'ın ailesine canlı yayında son dakika gelişmelerini aktaran Müge Anlı, kuvvetli cinayet şüphesi ile Ali Osman Sepetçi'nin gözaltına alındığını duyurdu. Aile ise gözyaşlarına boğulurken konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.

MÜGE ANLI'DAKİ LEVENT KARADUMAN CİNAYETİNE İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME!

Denizli'de, 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarına 9 metrelik su kuyusunda ulaşılmasının ardından, şüpheli olarak gözaltına alınan kuzen suçunu itiraf etti.

Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın (39) şüpheli kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S.'nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evindeki su kuyusunda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin ardında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli bir balık adam, cesedi çıkarmak için kuyuya indi. Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarını çuvala koyarak yüzeye çıkardı. Cesedin diğer parçalarını aynı yöntemle çıkarmakta sonuç alınamayınca, kuyunun yanında derin bir çukur kazılarak kuyuyla bağlantı yapılmasına karar verildi. Bölgeye gelen iş makineleri, çukuru açmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan, Levent Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve son ana kadar tüm suçlamaları reddeden kuzen Ali Osman S.'nin cesede ulaşılmasının ardından suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Karaduman ve Ali Osman S.'nin olay günü irtibat kurdukları tüm kişilere ulaşılması için araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

İşte Levent Karaduman olayına ilişkin son dakika gelişmeleri...