Yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında? Mustafa Şentop aslen nereli?

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda partisini temsilen görev yaptı. 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) üyesi seçildi ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. Genel Başkan Yardımcılığı görevi 12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi sonrası bitti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.