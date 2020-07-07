Nazarbayev’e kliple doğum günü kutlaması

Türk dünyasından 50'nin üzerinde sanatçı, çektikleri kliple Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 80'inci doğum gününü kutladı. Klip, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından kurulan ve Türk dili konuşan ülkelerin sanatçılarından oluşan Halk Çalgıları Orkestrası ile Kazakistan'ın Korkıt ve Sazgen Sazı gruplarının iş birliğiyle çekildi. Sözleri Nazarbayev'e ait olan "Üş Konır" şarkısının seslendirildiği klipte 50'nin üzerinde sanatçı yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Nazarbayev'i arayarak doğum gününü tebrik etti. AA