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'de zincirleme kaza: 4 yaralı

'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:37 ABONE OL
Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde eski Adana Yolu Bahçeli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sedat Ak yönetimindeki 42 V 0750 kamyonetle, aynı yönde giden Müslüm Çakmak'ın kullandığı 01 ACP 205 çekici plakalı TIR ve karşı yönden gelen Mehmet Ali Alican yönetimindeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mehmet Ali Alican, yanındaki Bahri Alican ve diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı
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