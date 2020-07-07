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Ödüllü fotoğrafçı yetkililerinin peşinde

2017 yılında National Geographic Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın birincisi olan ilk ve tek Türk kadın fotoğrafçı Dilek Uyar, özel bir bankanın reklam filminde isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü fotoğrafçı reklam yapmaya çalışan yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 7.7.2020 14:28 ABONE OL
Ödüllü fotoğrafçı banka yetkililerinin peşinde

Ünlü fotoğrafçı Dilek Uyar, özel bir bankanın mobil uygulamasında isminin yer aldığı ve kendisine ait olmayan fotoğrafın açılış resmi olarak kullanıldığını gördü. Fotoğrafın gerçek sahibi durumu ünlü fotoğrafçıya bildirince Uyar, banka yetkilileriyle iletişime geçerek durum hakkında bilgi aldı. İddiaya göre banka yetkilileri Dilek Uyar'ın bilgisi dışında başarısından faydalanarak reklam için kendisine ait olmayan bir fotoğrafla reklam yapıp ismini kullanmıştı. Bunun üzerine savcılığa başvuran Dilek Uyar banka yetkililerinden şikâyetçi oldu.

ADIMI KULLANIP, REKLAM YAPIYORLAR

Bankanın kendisine ait olmayan bir fotoğraf ile reklamını yapmak için adını kullanarak haksız kazanç elde eden yetkililerin cezalandırılmasını istedi. Dilek Uyar söz konusu fotoğrafın gerçek sahibi olmadığı gibi, gerçek sahibinin de gözünde hırsız damgası yediğini belirtti. Olayda kusuru olan banka yetkililerinin cezalandırılmasını isteyen ünlü fotoğrafçının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ödüllü fotoğrafçı banka yetkililerinin peşinde
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