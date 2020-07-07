Oscarlı besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti

OSCAR ödüllü dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone Roma'da tedavi gördüğü klinikte önceki gece saatlerinde hayatını kaybetti. Morricone'nin birkaç gün önce Roma'daki evinde düşerek uyluk kemiğini kırdığı öğrenildi. Cenaze töreninin aile arasında özel şekilde yapılacağı ifade edildi.Morricone, "İyi, Kötü ve Çirkin", "Batıda Kan Var", "Bir zamanlar Amerika", "Cennet Sineması" filmi gibi pek çok kült filme bestelediği müziklerle adından söz ettirmişti. 2007'de Oscar Onur Ödülü, 2016'da yönetmen Quentin Tarantino'nun "The Hateful Eight" filmine bestelediği müzikle de "En İyi Film Müziği" dalında Oscar almıştı. AA