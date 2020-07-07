Sabotaj yok

Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor. Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında incelendi. Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı maddeye rastlanmadı. Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi. İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi. Öte yandan patlamada kayıp kişi ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı. Faciada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı (56) dün Geyve'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.