Sevgiliye karakol önünde kurşun

İstanbul Beyoğlu'da 65 yaşındaki Osman A., sevgilisi olduğu iddia edilen Elmas F.'yi ilçe emniyet müdürlüğü önünde silahla vurdu. İki kurşunla yaralanan kadınlara çevredeki vatandaşlar yardımcı olurken, saldırgan gözaltına alındı.Dün sabah 08.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, sevgili oldukları iddia edilen Osman A. ile Elmas F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Osman A. silahına sarıldı. Peşpeşe açılan ateş sonucu Elmas F. yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Köpeğiyle gezintiye çıkan bir kadın, Elmas F.'nin elinden tutarak ambulans gelinceye kadar kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan Osman A. ise ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polislerce gözaltına alınarak Kasımpaşa Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.