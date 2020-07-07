ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya ilişkin birbirinden güzel ürünleri tüketicisiyle buluşturan katalogta sürpriz indirimler bulunuyor. 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak indirim listesinde Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Su Arıtma Cihazı, Maress Çelik Çaycı ve Sos Tava Çeşitleri dikkat çekiyor. Temmuz ayına özel fırsat indirimleriyle ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi haberimizde yer alıyor. İşte bu haftanın en özel indirimleriyle ŞOK aktüel ürünler kataloğu (8 Temmuz 2020)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI- 8 TEMMUZ ŞOK KATALOĞU