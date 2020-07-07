Sokağa çıkma yasağı son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Son dakika haberleri...Bilindiği üzere YKS ve LGS sınavları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yasak ilan edilmiş, sonrasında ise tekrar bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği merak edilir olmuştu. Gözler Kurban Bayramı'na çevrilmişken bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu bağlamda; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunun yanıtını verirken gündeme yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Bu bağlamda; bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu yasak var mı?
Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri açıkladı.
Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.