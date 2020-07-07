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: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? ?

Gündemin en merak edilen konularından bir tanesi sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeleri oluyor. Özellikle hafta sonları ilan edilen kısıtlamalardan dolayı her hafta benzer bir durumun beklenmesi nedeniyle vatandaşlar araştırmalar yaparken öte yandan Temmuz ayının sonunda yaşanacak Kurban Bayramı ile birlikte bayramda olacak mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Corona pandemisi etkilerini sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; olacak mı? Bu ?

Giriş Tarihi: 7.7.2020 07:40 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

haberleri...Bilindiği üzere YKS ve LGS sınavları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yasak ilan edilmiş, sonrasında ise tekrar bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği merak edilir olmuştu. Gözler Kurban Bayramı'na çevrilmişken bayramda olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu bağlamda; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunun yanıtını verirken gündeme yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Bu bağlamda; olacak mı? Bu ?

Sokağa çıkma yasağı son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri açıkladı.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Sokağa çıkma yasağı son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?
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Sokağa çıkma yasağı son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?
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