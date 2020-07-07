Son dakika: Artvin'de köy evlerinde yangın!

Son dakika... Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video

Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı. Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YARALILARIN OLMADIĞI AÇIKLANDI

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, çıkan yangında bir köyün neredeyse tamamaen yandığını fakat vatandaşların hızlı bir şekilde tahliye edildiği ve can kaybı veya yaralıların olmadığını ifade etti.



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