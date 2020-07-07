Son dakika: Boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışmıştı... Flaş gelişme!

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Son dakika: Boğazını falçatayla keserek etmeye çalışmıştı... Flaş gelişme!

Avcılar'da yaşanan kan donduran Rabi Kaçmaz olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 'ın boğazını falçatayla keserek etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü. Kaçmaz, duruşmada meydana gelen yaralanmadan dolayı konuşma zorluğu çektiğini ifade etti. Rabia Kaçmaz'ın tekrar hastaneye sevk edilerek konuşma yeteneği konusunda tetkikler yapılmasını talep etti. Ayrıca sanık Emre Çiçek'in tutukluluk hali devam etti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 16:19 Son Güncelleme: 7.7.2020 16:22 ABONE OL
Rabia Kaçmaz davası görüldü

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini okudu. Gelen raporda mağdurda meydana gelen yaralanmaların yaşamını tehlikeye neden olacak nitelikte bulunduğu, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı yüz sınırları içerisinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu belirtildi.

Rabia Kaçmaz davası görüldü

KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM

Duruşmada mağdur ile taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada söz alan Rabia Kaçmaz "Ses tellerimde yaralanmadan dolayı incelme var. Konuşma zorluğu çekiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Tutuklu sanık Emre Çiçek ise "Cinsel saldırısı suçlamasını kabul etmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Rabia Kaçmaz davası görüldü

'ın avukatı da olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını ve mağdurun sesi bakımından tekrar rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, mağdur Rabia Kaçmaz'ın tekrar hastaneye sevk edilerek konuşma yeteneği konusunda tetkikler yapılmasını talep etti. Ayrıca sanık Emre Çiçek'in tutukluluk hali devam etti.

Rabia Kaçmaz davası görüldü

DURUŞMANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum Adli Tıp Kurumu Raporu'nda mağdur 'ın vücudundaki izlerin hayati tehlikeye sebep olabileceğini söyledi. Öztulum AHBAP Platformu olarak Rabia Kaçmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

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Son dakika: Boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışmıştı... Flaş gelişme!
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