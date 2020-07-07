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Son Dakika Haberi | 'den sarı kodlu uyarı: ve 8 il için

’den ve 8 il için son dakika uyarısı geldi. Son bir haftadır bunaltan sıcakların ardından yurdun bir çok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde yağmur bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışlar için Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu ve hava sıcaklıkları…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 16:24 Son Güncelleme: 7.7.2020 16:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu

'den gelen son dakika haberine göre, başta olmak üzere sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının ardından yapılan yağış uyarısında, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi. Peki, bu hafta nasıl olacak? İşte illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahmin raporları…

FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOUYARI KODU: SARI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN SICAKLIKLAR:
8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.
9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.
10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.
11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.
12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.

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Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu
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