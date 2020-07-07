Son Dakika Haberi | Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve 8 il için hava durumu

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, başta İstanbul olmak üzere sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının ardından yapılan yağış uyarısında, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahmin raporları…

FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



METEOUYARI KODU: SARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."