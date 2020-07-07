Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 11-12 Haziran 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle bir süre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması normalleşme adımları ile beraber kaldırılmıştı. Ancak bir süredir vaka sayılarındaki durgunluk hali vatandaşları yasakların geri dönüşü yönündeki tedirginliğine neden oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…
Milyonlarca vatandaşın yeni haftaya başlarken gündemine yeniden bu konu geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı merak edilirken henüz bu konuya ilişkin bir açıklama ise yok. Geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü kısıtlama uygulanmamış olması önümüzdeki haftasonunda da yasağın olmayacağı beklentisine yol açtı…
Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamanın olmaması nedeniyle önümüzdeki Cumartesi Pazar gününde de herhangi bir kısıtlamanın uygulanması beklenmiyor.
Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacaktır...
BİLİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA!
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilen tavsiyelerin, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olması bekleniyordu.
Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.
Sokağa çıkma yasağı gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulundu;
"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."
"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."
"Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik."