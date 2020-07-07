Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 11-12 Haziran 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle bir süre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması normalleşme adımları ile beraber kaldırılmıştı. Ancak bir süredir vaka sayılarındaki durgunluk hali vatandaşları yasakların geri dönüşü yönündeki tedirginliğine neden oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın yeni haftaya başlarken gündemine yeniden bu konu geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı merak edilirken henüz bu konuya ilişkin bir açıklama ise yok. Geçtiğimiz Cumartesi Pazar günü kısıtlama uygulanmamış olması önümüzdeki haftasonunda da yasağın olmayacağı beklentisine yol açtı…