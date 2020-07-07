Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Son dakika: 'da 76 ev karantinaya alındı

Son dakika gelen habere göre 'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 09:35 Son Güncelleme: 7.7.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 22, Karaköprü'de 19, Eyyibiye'de 3, Viranşehir'de 16, Ceylanpınar'da 7, Hilvan'da 3, Birecik'te 2, Akçakale, Harran, Bozova ile Suruç ilçelerinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA