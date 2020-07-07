SON DAKİKA: Ünlü uzmandan beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama! “7.2’lik bir enerji…”

Deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde gerek sınırlarımız dahilinde gerekse sınır ötesinde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Muğla Marmaris'te yaşanan şiddetli sarsıntıyla birlikte vatandaşlarımız Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenen son depremler listesini sıkı şekilde takip etmeye devam ediyor. Öte yandan ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürüten uzman isimler yaptıkları analizleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ''Beklenen İstanbul Depremi ve Bakırköy'e Etkileri'' adlı panelde konuşan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, büyük İstanbul depremiyle ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika açıklamalarının tüm detayları…

SON DAKİKA! PROF.DR. ÖZGENER: MARMARA'DA 7.2'LİK ENERJİ…

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunu bilelim bununla yaşamayı öğrenelim." dedi.