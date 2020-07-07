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kadın, ambulansta doğum yaptı

'in Derinkuyu ilçesinde, doğum sancıları tutan  Vefa Elhalaf (35), hastaneye götürülürken, ambulansta kız bebek dünyaya getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 16:22 ABONE OL
Suriyeli kadın, ambulansta doğum yaptı

İlçe merkezinde oturan Suriye uyruklu Vefa Elhalaf'ın dün akşam doğum sancıları başladı. Kadının yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi.

Vefa Elhalaf, evden ambulansla alınarak, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yolda doğumun başladığını fark etti.

Paramedik Tunahan Çelik, acil tıp teknisyenleri Cuma Erdoğan ve Arif Bozok'un müdahalesiyle ambulansta doğum gerçekleştirildi. Suriyeli kadın, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeği, daha sonra hastanede tedaviye alındı.

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Suriyeli kadın, ambulansta doğum yaptı
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