TÜGVA Ayasofya 1 milyon imza kampanyası! TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır?

TÜGVA AYASOFYA DİJİTAL HALISI

www.sevdamizidokuyoruz.com sitesi üzerinden ad ve soyad girilerek ilgili kısımlardaki bilgiler doldurulur ve gönder işaretine tıklanır. İşlem sonrası açılan sayfada kendi adınıza düzenlemiş olan dijital halı yani imza görülecektir. Bu şekilde telefon, tablet ya da bilgisisayarınıza indirme işlemi yapabilirsiniz.

TÜGVA AYASOFYA DİJİTAL HALI ÇAĞRISINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYASOFYA'YA DİJİTAL HALI ÇAĞRISI

TÜGVA, sosyal medya hesabından aynen şunları söyledi: "Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya"

AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI İÇİN DEV DESTEK

TÜGVA'nın başlattığı imza kampanyasına dakikalar içerisinde hem sosyal medyadan hem de kampanyanın sitesinden destek yağdı.

Ayasofya Camii'nin açılması için gençlerin toplumsal desteğini göstermek adına TÜGVA'nın düzenlediği 'Ayasofya'nın dijital halısını' ilmek ilmek örüyoruz ve 'Hedef 1 milyon imza" sloganıyla başlatılan kampanyaya http://sevdamizidokuyoruz.com/ adresinden imza atarak destek verilebileceği bildirildi.

AYASOFYA İÇİN İMZA KAMPANYASI

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi.

Bu kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.

TÜGVA, dün sosyal medya hesaplarından "#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter'da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi.

Danıştay tarafından Ayasofya için verilecek karar 15 gün içerisinde açıklanacakken, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması adına TÜGVA, 1 milyon imza kampanyası başlattığını duyurdu. Ayasofya Dijital Halısı, imzaların toplandığı an bitecek