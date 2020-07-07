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Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu

Yenikapı'da bir balıkçı teknesinin içinde erkek cesedi bulundu. Cesedin teknede yaşadığı öğrenilen 61 yaşındaki Cemal Dülek'e ait olduğu belirlendi. Ölen şahsın arkadaşı yaptığı açıklamada "Ölen dayıyı tanıyoruz. Bizim yanımıza sığınmıştı. Dayıya bakıyorduk. Birkaç kez onu hastaneye gönderdik. Hastanede kalmadı. Kaçtı geldi. 'Ben teknede ölmek istiyorum' dedi." ifadelerinde bulundu

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:32 ABONE OL
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu

Olay, Yenikapı Sahilinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bulunan balıkçılar tekne içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri teknenin içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri erkek cesedinin 61 yaşındaki Cemal Dülek'e ait olduğunu tespit etti. Çevredeki balıkçılar Dülek'in yaklaşık on yıldır teknelerde yatarak yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi. Yapılan incelemelerin ceset morga götürülürken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.



"TEKNEDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Yenikapı'da yıllardır dalgıçlık yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Ben kendim dalgıcım. Ölen dayıyı tanıyoruz. Bizim yanımıza sığınmıştı. Dayıya bakıyorduk. Yaşlıydı. Babamız yaşındaydı. Yediriyorduk, içiriyorduk. Onu teknemizde yatırıyorduk. Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Dayı kimsesizdi. Kalın bağırsak hastalığı vardı. Birkaç kez onu hastaneye gönderdik. Hastanede kalmadı. Kaçtı geldi. 'Ben teknede ölmek istiyorum' dedi. Hakkın rahmetine kavuştu. Teknede öldü. Aşağı yukarı 10 senedir teknede kalıyor" dedi.

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Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
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