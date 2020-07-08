81 ilde koronavirüs alarmı

Türkiye genelinde bugün koronavirüsle mücadale çerçevesinde denetim yapılacak. Mülki idare amirlerinin kontrolünde yapılacak denetimlerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyup uyulmadığı tespit edilecek. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/ güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar denetlenecek. Valiler yönetim ve koordinasyonunda gerçekleştirilecek denetim için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/ bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkları yaptı. ANKARASAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre dün 50 bin 545 kişiye test yapıldı. Bin 53 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. 19 kişi hayatını kaybederken 2 bin 297 kişi de iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı 185 bin 292 oldu. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız bir aydır yüzde 59-61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA