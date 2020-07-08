Asker uğurlama törenlerine kısıtlama

Koronavirüs önlemleri devam ederken, 5 ilde vaka artışının yaşanmasıyla bazı illerde önemli kararlar alındı. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkat çektiği asker uğurlama törenlerine başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı illerde kısıtlama getirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi ve birliğine teslim olan askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal etmeyeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi. Ankara'da da Vali Vasip Şahin başkanlığında toplannan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirdi. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Ağrı Valilikleri de asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını duyurdu.