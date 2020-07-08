ATM'den para çekerken dolandırıldı... "Delikanlı adama benziyordu"

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Merter'de bulduğu gündelik işlerde çalışan Halit Camcı, para çekmek için oğlunun banka kartını alarak ATM'ye gitti. Camcı'nın para çekmek istediğini gören yanındaki kişi, istediği takdirde kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Halit Camcı ile kısa bir süre sohbet eden kişi hemşerisi olduğunu söyledi. Camcı'nın kart ve şifresini alan bu kişi, ATM'de işlem yaparken "Hemşerim bu bankadan para çekme. 500 TL için 27 TL komisyon kesiyor.