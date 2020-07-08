Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ATM'den para çekerken dolandırıldı... "Delikanlı adama benziyordu"

ATM'den para çekerken dolandırıldı... "Delikanlı adama benziyordu"

Akıllara durgunluk veren olay 'un Avcılar ilçesinde yaşandı. ATM'den oğlunun kartı ile para çekmeye çalışan Halit Camcı isimli adam, "isterseniz yardımcı olabilirim" diyen kişi tarafından 500 TL dolandırıldı. Mağdur adam, " Hemşeriyim dedi, delikanlı adama benziyordu. Bizi tokatladı. " dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:03 Son Güncelleme: 8.7.2020 10:15 ABONE OL
ATM'den para çekerken dolandırıldı... Delikanlı adama benziyordu

Avcılar'da ATM'den para çekerken yanında duran kişiden yardım isteyen Halit Camcı, 500 TL parasını kaptırdı.

ATM'den para çekerken dolandırıldı... Delikanlı adama benziyordu

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Merter'de bulduğu gündelik işlerde çalışan Halit Camcı, para çekmek için oğlunun banka kartını alarak ATM'ye gitti. Camcı'nın para çekmek istediğini gören yanındaki kişi, istediği takdirde kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Halit Camcı ile kısa bir süre sohbet eden kişi hemşerisi olduğunu söyledi. Camcı'nın kart ve şifresini alan bu kişi, ATM'de işlem yaparken "Hemşerim bu bankadan para çekme. 500 TL için 27 TL komisyon kesiyor.

ATM'den para çekerken dolandırıldı... Delikanlı adama benziyordu

Hemen yandaki bankanın ATM'sini kullan 27 TL cebinde kalsın" diyerek kartı iade etti. Halit Camcı, bunun üzerine kartını alarak yandaki ATM'nin önünde sıraya girerken, kimliği belirsiz kişi, işlem yaptığı ATM'nin haznesinden verilen parayı alarak hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra hesaptaki 500 TL'nin çekildiğini ve kendisine yardımcı olacağını öne sürülen kişinin kaçtığını gören Halit Camcı, polisi arayarak şikayetçi oldu

ATM'den para çekerken dolandırıldı... Delikanlı adama benziyordu

Camcı, " Hemşeriyim dedi, delikanlı adama benziyordu. Bizi tokatladı. ATM önce kartı, sonra parayı veriyor. Bana kartı verdikten sonra gelen parayı alıp gitmiş. 27 TL için tamahkarlık yaptım, Ben kandırılacak adam değildim. Millet bu adamlardan korksun" dedi. Polis, kimliği belirsiz şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışmaya başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATM'den para çekerken dolandırıldı... "Delikanlı adama benziyordu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA