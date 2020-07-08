Başörtüm özgürlüğün sembolü

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından 9 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu. Kaçırıldığı süreçte Müslümanlığı seçen ve Ayşe ismini alan Romano, ülkesinde ilk röportajını internet gazetesi La Luce'nin Genel Direktörü Davide Piccardo'ya verdi. İslam'ı seçmeden önce önyargılı olduğunu dile getiren Romano, "Şimdi söyleyebilirim ki o dönem cahilmişim ve İslam'ı görmezden geldim" dedi. Ronamo şunları söyledi:







Ben Afrika'ya gönüllü olarak geldim, iyi bir şey yapıyordum. Neden bu başıma geldi. Neyi yanlış yaptım. Neden başka biri değil de ben? Bu ilk soruların bilinçsizce beni Rab'a yakınlaştırdığına inanıyorum. Sonra manevi yolculuğum başladı. Şansın ya da kaderin olup olmadığını merak ettim. Henüz tanımlayamadığım güçlü bir şey olduğunu anladım. Yukarıda birisi tarafından tasarlanan bir plan olduğunu anladım. Belki de Allah beni günahlarımdan ötürü ona inanmadığım için cezalandırıyordu.







Kur'an'da hiçbir çelişki bulamadım. Hemen, sizi herkesin iyiliğine yönlendirdiğini anladım... Manevi arayışım devam etti ve Allah'ın varlığının giderek daha fazla farkına vardım. Bir noktada bu deneyim boyunca şunu düşünmeye başladım; Allah bana bir yol gösteriyordu ve bunu takip edip etmemekte özgürdüm. Zaman geçtikçe, bana sadece onun yardım edebileceğine dair güçlü hissiyatım vardı.

İlk dönem, Kur'an'ı okumak 2 ayımı aldı. İkinci kez okuduğumda daha derin düşünmek için zaman ayırdım. İslam'ı kucaklayana kadar her gün okumaya daha güçlü bir ihtiyaç duydum. Birçok ayet beni kalbimden vurdu. Sanki, Allah doğrudan benimle konuşuyor gibi. Ayrıca İncil de okudum. Hristiyanlık ile İslam arasındaki ortak noktaları öğrendim. Nihayetinde Kur'an bana Allah'a doğru rehberlik edebilecek açık ilkeleri olan kutsal bir metin olarak geldi.







Dışarı çıktığında insanlar bana bakıyordu. Tanıdıkları için mi bakıyorlar yoksa sadece başörtüm için mi bakıyorlar bilmiyorum ama bunu beni rahatsız etmiyor. Ruhumun özgür olduğunu ve Allah tarafından korunduğumu hissediyorum. Benim için başörtüm, özgürlüğün sembolü. Vücudumu örterek, insanların önce ruhumu göreceğini biliyorum.

İslam'ı seçmeden önce, bir noktada İslam'ın izlenmesi gereken yol olduğunu düşündüm ama insanların nasıl tepki göstereceğinden korktum. Müslümanlar her zaman zulüm gördü. Çünkü İslam adaletsizliğe, paranın gücüne, yolsuzluğa ve yalana dayanan bir sisteme karşı çıkıyor. Böyle bir sistem, İslam'ı bir tehdit olarak algılayabilir.

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