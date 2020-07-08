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Beylikdüzü'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 18:26 ABONE OL
Beylikdüzü'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Büşra Nur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu şüpheli A.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.I. tutuklandı.

OLAY
Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi sahil istikametinde, Kırgızistan uyruklu A.I'nın kullandığı 41 ACL 336 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki bir midibüse ve ardından bir otomobile vurduktan sonra yoldan geçen Nur Ülüslar ve Sedef Yılmaz'a çarptı.

Kazada Ülüslar olay yerinde vefat ederken, ağır yaralanan Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Beylikdüzü'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı
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