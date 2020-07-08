Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

'da 2 kişi, çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için bilgisayar tamircisine getirince 'enteresan' bir şekilde yakayı ele verdi. Zanlılar, bilgisayarın şifresini bilmediklerini söyleyince personel şüphelendi... Daha sonra personel, cihazın hafızasını alıp başka bir cihaza taktı ve hafızanın içinde amcasının fotoğraflarını görünce hemen amcasını aradı. Bilgisayarın çalındığının öğrenilmesinin üzerine şüpheliler polise ihbar edildi. Kısa sürede dükkana gelen ekipler, şahısları gözaltına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:29 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:46 ABONE OL
Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, 2 kişi bilgisayar tamiri ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren iş yerine gelerek dizüstü bilgisayarlarını satmak istediklerini söyledi. Gençlerden bir tanesi iş yerinin girişinde beklerken, birisi elinde içerisinde dizüstü bilgisayar bulunan poşetle içeri girdi.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

O anda iş yeri sahibinin yakını olan genç, dizüstü bilgisayarı kontrol ettikten sonra açmak için şifresini sordu. Bilgisayarı getiren kişinin söylediği iki şifre de yanlış çıktı.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Bilgisayarı getiren kişinin şifreyi bilmemesinden şüphelenen genç, bilgisayarın hard diskini bir başka bilgisayara bağlamak suretiyle bilgisayarı açtığında kendi amcası ve amcasının öğretmen olan bir arkadaşının fotoğraflarıyla karşılaştı. Amcasını arayan genç, amcasının arkadaşının bilgisayarının gece çalındığını öğrenince polisi arayarak ihbarda bulundu.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Kısa süre sonra bilgisayarcıya gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri gençleri gözaltına alarak, dizüstü bilgisayara el koydu. Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen şüphelilerden Yılmaz P., bilgisayarı kendisinin çaldığını itiraf etti. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yılmaz P., tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

"ŞİFREYİ BİLEMEYİNCE ŞÜPHELENDİM"

Bilgisayar hırsızının yakalanmasını sağlayan Buğra Avcı, eniştesinin iş yerine gelen 2 kişinin ellerindeki poşette bulunan dizüstü bilgisayarı satmak istediğini belirterek, "Gençlerden bir tanesi içeri girerken, diğeri kapının önünde bekledi. İçeri giren şahıs, bilgisayarın şifresini sorduğumda iki kez söylemesine rağmen şifreyi bilemedi.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Bilgisayarı önce kuzeni, ardından da kardeşiyle kullandığını, onların şifreyi değiştirmiş olabileceğini belirterek şifreyi kırmamızı istedi. Ben de şifreyi kırmak bahanesiyle bilgisayarı arka tarafa götürdüm.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Başka bir bilgisayarda hard diskini açtığımda bilgisayarın amcamın arkadaşı olan, aynı zamanda dershaneden hocam olan Nuri Yiğit'e ait olduğunu gördüm.

Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi

Bilgisayarda Nuri hoca ile amcamın gençlik fotoğrafları da bulunuyordu. Hemen amcamı arayıp durumu netleştirdim. Ardından da polise haber verdim" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilgisayarcı, amcasının fotoğraflarını görünce hırsızlar yakayı ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA