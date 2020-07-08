BİM aktüel 10 Temmuz 2020 kataloğunda akıllı bileklik, Drone ve diğer ürünlerde BÜYÜK İNDİRİM! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Bu Cuma 10 Temmuz BİM aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü itibarıyla tüm ürünler raflarda yerini alacak. Katalog içerisinde birbirinden farklı ürünler bulunurken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Peki, BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

10 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇERİSİNDE BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİM VAR!

Her hafta binlerce müşteriye uygun fiyatlı alışveriş keyfi sunan BİM aktüel ürünler 10 Temmuz 2020 kataloğu indirimleri bu hafta başlıyor! Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise son zamanların son teknoloji ürünü Drone oluyor…