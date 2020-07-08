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Bölücü örgütün Kundak Timi çökertildi

Bölücü terör örgütü adına çok sayıda kundaklama olayına karışan dokuz örgüt üyesi operasyonla yakalandı. Bölücü terör örgütü üyelerinin 'ta bir süpermarketi molotof kokteyli ile kundaklaması olayı güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:29 Son Güncelleme: 8.7.2020 10:40 ABONE OL
Bölücü örgütün Kundak Timi çökertildi

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin şehir yapılanmasına operasyon düzenledi.

İstanbul'da farklı tarihlerde otomobil ve iş yeri kundaklama ile korsan gösteri olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın 'Kundak Timi'nden oldukları ve molotof kokteyli ile çok sayıda kundaklama olayına karıştıkları iddia edilen dokuz şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

MARKETE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin karışıkları olayların arasında Esenyurt'ta bir süpermarketin molotof kokteyli ile kundaklaması olayının da olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyonda ele geçirilen örgütsel dökümanlara ise incelenmek üzere el konuldu. Bölücü terör örgütü üyelerinin Esenyurt'ta bir süpermarketi molotof kokteyli ile kundaklaması olayı güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer dört şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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Bölücü örgütün Kundak Timi çökertildi
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