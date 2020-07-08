CANLI | TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli  kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli TOKİ kura çekilişi kapsamında toplamda 610 konut 7 Haziran'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Tuzlukçu hem de Beyşehir ilçeleri için TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.