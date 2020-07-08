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CANLI | Sivrihisar ve ile Cihanbeyli  kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ Sivrihisar ve ile Cihanbeyli kura çekilişi sonuçları da, Toplu Konut İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Konya Altınekin ile Cihanbeyli ve Eskişehir Sivrihisar kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:50 Son Güncelleme: 8.7.2020 11:05 ABONE OL
CANLI | TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli  kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Sivrihisar ve ile Cihanbeyli kura çekilişi kapsamında toplamda 610 konut 7 Haziran'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Tuzlukçu hem de Beyşehir ilçeleri için TOKİ ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

CANLI | TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli  kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR VE KONYA ALTINEKİN İLE CİHANBEYLİ KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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CANLI | TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli  kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Eskişehir Sivrihisar ve Konya Altınekin ile Cihanbeyli  kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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