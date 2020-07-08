Carrefour marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Carrefour güncel çalışma saatleri ile kaça kadar açık?

Carrefour çalışma saatleri her gün binlerce müşterisini ağırlayan market zinciri ile ilgili olarak en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Sabancı Holding ile ortaklığı sonucunda Türkiye pazarında yerini alan marketin özellikle içerisinde çok çeşit barındırıyor olması da dikkat çekiyor. Peki, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Carrefour saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri ile açılış kapanış saatine dair detaylar…

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ!

Carrefour marketler her gün binlerce müşterisini ağırlarken Türkiye'de en çok alışveriş yapılan market zincirleri arasında yerini alıyor. Sıkça tercih edilmesinin en büyük nedeni ise çeşitli markalara ev sahipliği yapıyor olması. Bu kapsamda marketten alışveriş yapan vatandaşlar Carrefour açılış ve kapanış saatlerine dair detayları merak ediyor…

CARREFOUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Carrefour marketler Türkiye'nin birçok yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Çalışanları nöbet sistemi ile çalışan marketin öğle arasında da açık olduğu biliniyor. Bu market zincirinin çalışma saatleri bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. CarrefourSA hipermarketlerinde dönemsel olarak uygulanan Fırsat Gecesi kampanyalarında Hiper mağazalar saat 23.00'e kadar hizmetini sürdürüyor.

CARREFOUR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Carrefour marketler zinciri hiper mağazalarda dönemsel olarak uygulanan kampanyaların olduğu tarihler haricinde saat 22.00'a kadar hizmet yaptığı bilinse de bazı marketler koronavirüs salgını döneminde mağazaların açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor.

CARREFOUR AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ!

(Bu saatler koronavirüs salgını nedeniyle veya mağazaların konumlarına göre değişebilmektedir.)

Carrefour açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)

Carrefour kapanış saati: 22.00

A101 marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 A101 güncel çalışma saatleri ile kaça kadar açık?

BİM, Migros, ŞOK, A101 market çalışma saatleri değişti mi? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?