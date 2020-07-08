Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB ilkokul kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihinin açıklanması ile birlikte veliler, ilkokul kayıt işlemleri ile ilgili soruların yanıtını araştırmaya başladı. KOVİD-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi ile devam eden okullar yaz tatiline girmişti. E Okul üzerinden karnelerini alan öğrenciler şimdi yeni dönem için hazırlanırken, öğrenci velileri ise 'çocuğum hangi okula gidecek' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan okul kayıtları, okula başlama yaşı ve kayıt sorgulama gibi detaylar da önem kazanıyor. Peki; ilkokula başlayacak olan çocuklar hangi okula gidecek? E Okul VBS ekranı ile 2020 MEB kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı ile okul kayıtları hakkında bilgiler bu başlık altında yer almaktadır.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? OKULA BAŞLAMA YAŞI VE KAYIT SORGULAMA EKRANI!

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, haberimizin devamındaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.