Diyanet 2020 dini günler takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için heyecan dorukta! Diyanet dini günler takvimine göre bu sene Temmuz ayına denk gelen bayram için hazırlıklar başladı. Kurbanlıklarını kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan vatandaşlar bir yandan da tatil planı hazırlığı içerisine girdi. Ramazan Bayramı'nın ardından gözler, Kurban Bayramı tarihleri ve tatilin kaç gün olacağına çevrildi. Peki Diyane takvimine göre; 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm bilgiler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

İslam alemin için önem arz eden 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımlanırken 2020 Kurban Bayramı tarihi de paylaşıldı. Böylelikle Kurban Bayramı ne zaman sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.