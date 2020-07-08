Diyanet’ten hacı adaylarına 2 seçenek: Ertele veya vazgeç

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl kayıt yaptıran hacı adaylarının Kovid-19 nedeniyle 2021 yılı için erteleme ya da vazgeçme tercihinde bulunabileceklerini bildirdi. Diyanet'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "2020'de kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021'e haccı erteleme veya 2021'de hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021'e haccını ertelemek isteyenlerin ücretlerinden hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan riyalı (SAR), bloke edilecektir. 2021'de hacca gitme hakkından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura katsayıları gelecek yıllardaki kuraya dahil edilecektir." ANKARA