Engelli genç, annesini darp eden kardeşini öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Beyoğlu'nda engelli bir şahıs, annesine hakaretler ederek kötü davranan madde bağımlısı kardeşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Engelli gencin, işlediği kasten öldürme suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğini gelişmiş olduğuna dair rapor sunuldu. Kardeşini öldüren genç adam hakkında dava açıldı.

Olay, 9 Ekim günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan engelli kardeşler Halit S. ve Tuncay S. olay günü evde tartışmaya başladı. Madde bağımlısı Tuncay S.'nin öz annesine kötü davranması ve hakaretler etmesi üzerine aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Halit S., mutfaktan eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Tuncay S.'yi sırtından 4, omzundan da 3 kez olmak üzere bıçakladı. Tuncay S. olay yerinde hayatını kaybederken kardeş ise kayıplara karıştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEYYAR SATICIDAN BIÇAK ALIP…

Anne ifadesi ardından kardeş Halit S., Okmeydanı'nda saklandığı evde yakalandı. Halit S., kardeşini öldürmediğini daha sonra bıçakladığını itiraf etti. Kardeşi Tuncay'ın gece gündüz alkol ve uyuşturucu kullandığını, annesinden sürekli para isteyip vermezse küfürler ettiğini, evdeki eşyalara zarar verdiğini, bazen bununla da yetinmeyip fiziki şiddet uyguladığını anlatan genç adam, "Olay günü evde yine sesler duydum. Anneme bağırıyordu. Her zamanki gibi para istedi. Yine madde ve alkol tesirindeydi. Bıçakla korkutmak istedim. Ayakta duramıyordu zaten… Çok pişmanım. Başka çıkar yolum kalmamıştı. Öleceğini bilsem kesinlikle yapmazdım. Bıçağı bir buçuk ay önce seyyar satıcıdan vurmak yani yaralamak için almıştım" dedi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM!

İfadesi ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilen Halit S.'nin tanıklar tarafından akıl hastası olabileceğinin iddia edilmesi üzerine akıl hastası olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan rapor talep edildi. ATK raporda; gencin işlediği iddia edilen tasarlayarak kasten öldürme suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmiş olduğu belirten rapor sundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Rapor sonrası Halit T. hakkında, 'Yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Sırtından ve kol kısmından 7 ayrı bıçak darbesi ile kardeşini kasten tasarlayarak öldürdüğü iddia edilen Halit S.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.