Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Burada ifadeleri alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.