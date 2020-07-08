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merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Türkiye genelinde ahlak büro ekiplerinden peş peşe fuhuş şebekelerine baskınlar düzenleniyor. Son olarak , ve 'da yabancı uyruklu kadınları ağlarına düşürüp tehditle fuhşa zorlayan çeteye baskın yapıldı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:02 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:11 ABONE OL
Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin yanı sıra ve 'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen kadınların yanı sıra fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli 'de sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Burada ifadeleri alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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