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Fabrikanın sahibi baba ve oğlu gözaltında

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Fabrikanın sahibi baba ve oğlu gözaltında
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin ölümüne neden olan patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İki şüpheli Jandarma İlçe Koımutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. önceki gün adliyeye sevk edilmiş, 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Başsavcılık soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünü açıkladı.
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Fabrikanın sahibi baba ve oğlu gözaltında
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