Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı

Fatih'te metruk binada başlayan apartmana sıçradı

Fatih'te metruk bir binada başlayan yan taraftaki 5 katlı apartmanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:30 Son Güncelleme: 8.7.2020 10:30 ABONE OL
Fatih'te metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı

Yangın saat 08.15 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki tek katlı boş bir binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın büyüyerek çevresinde bulunan 5 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis e zabıta ekipleri sevk edildi. Ayrıca tedbir amaçlı ambulansta olay yerinde hazır bulundu.
Tek katlı metruk binada ve 5 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Fatih Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri de çevredeki evlerde oturan vatandaşları uyarıp önlem aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA