Gümüşhane'de asker uğurlamalarına ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi

Kararda ayrıca otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışındaki kişilerin katılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi. Pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirileceği aktarılan kararda, kurallara uymayanlar hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET DÜĞÜNÜ GİBİ ETKİNLİKLER...

Kararda ayrıca, ilde düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün içinde yapılacağı, başlangıç saatinin en erken 10.00, bitiş saatinin ise en geç 23.30 olarak belirlendiği kaydedildi.