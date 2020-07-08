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, tarih belli oldu mu? Corona virüsü sebebiyle kapatılan ?

Ülkemizde corona virüsü salgını sebebiyle sosyal hayatta birçok yerin faaliyetleri durduruldu. 1 Haziran normalleşme takvimiyle birlikte bazı işletmelerin açılma kararı alındı. Sosyal hayatta normalleşmenin kontrollü olarak başlaması ile beraber halı sahaların açılacağı tarih de araştırılmaya başlandı. Maç tutkunları halı sahaların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. Peki ? , tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 8.7.2020 18:25 Son Güncelleme: 8.7.2020 18:25 ABONE OL
Halı sahalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Corona virüsü sebebiyle kapatılan halı sahalar açıldı mı?

Sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlamasıyla birlikte halı sahaların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Mart ayından itibaren kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Buna göre; Halı sahalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Corona virüsü sebebiyle kapatılan Halı sahalar açıldı mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar 1 Haziran pandemi normalleşme sürecinde kısa süreliğine açılmış ve sonrasında valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile karşılaşmıştı. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.

Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Halı sahalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Corona virüsü sebebiyle kapatılan halı sahalar açıldı mı?
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