Sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlamasıyla birlikte halı sahaların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Mart ayından itibaren kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Buna göre; Halı sahalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Corona virüsü sebebiyle kapatılan Halı sahalar açıldı mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar 1 Haziran pandemi normalleşme sürecinde kısa süreliğine açılmış ve sonrasında valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile karşılaşmıştı. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.

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