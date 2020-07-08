Happy Center çalışma saatleri: Hafta içi ve hafta sonu Happy Center market çalışma saatleri

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen marketlerinin çalışma saatleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu marketler arasında Happy Center da yer alıyor. Happy Center çalışma saatleri de pandemi sürecinde değiştirilmişti. Peki, 2020 Happy Center güncel çalışma saatleri nasıl ve Happy Center kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, hafta içi ve hafta sonu Happy Center çalışma saatleri…

HAPPY CENTER MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Happy Center Market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 22.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Happy Center marketleri öğle arası tatili vermemektedir ve 09.00-22:00 arası tüm saatlerde hizmet vermektedir.

Happy Center Market; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklıdır.

HAPPY CENTER İRTİBAT NUMARASI

Happy Center Market Genel Müdürlük binası, Zafer Mah. 160. Sokak No:8 Esenyurt / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Happy Center Market Telefon Numarası: 444 37 37

HAPPY CENTER MARKET HAKKINDA

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Yaklaşık 50 yıldır ata-baba mesleği olan gıda işi, babamız Nadir Altun'un girişimiyle başlayan çok uzun bir serüven. Daha sonraları Şefik Altun ve biraderlerinin İstanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yaptığı gıda toptancılığı en nihayetinde perakende sektöründe buluşturdu. 1996 yılında sektöre Altun Gıda olarak başlayan şirketimiz Happy Center la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini almış oldu.