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Hırsızlık yaptığı evden çıktı, takside yakalandı

Kağıthane’de hırsızlık yaptığı evden çıktıktan yaklaşık bir saat sonra Fatih’te bir taksi içerisinde yakalanan hırsız gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:06 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:07 ABONE OL
Hırsızlık yaptığı evden çıktı, takside yakalandı

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran günü saat 05.20 sıralarında Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir ticari taksi içerisindeki isminin İbrahim K. (26) olduğu öğrenilen yolcu üzerinde arama yapıldı.

ÇALDIĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 3 bin 910 TL para ele geçirildi. İbrahim K. isimli şahsın üzerinden çıkan eşyaların aynı gün saat 04:30 sıralarında Kâğıthane ilçesi Talat Paşa Mahallesindeki bir ikamette meydana gelen hırsızlık konusunda çalınan eşyalar olduğu anlaşıldı.

Mağdur şahıslara ulaşılarak eşyaları teslim edilirken konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Hırsızlık yaptığı evden çıktı, takside yakalandı
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