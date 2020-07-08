İHA’lar koordinat verdi İtfaiye ekipleri söndürdü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçelerine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında önceki gün saat 14.50 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gün boyu 20 helikopter, 2 uçak, 118 arasöz, 20 dozer ve 510 personelle süren söndürme çalışmalarında, ilk kez İHA'lar da kullanıldı. Ekipler, İHA'ların verdiği koordinatlarla yangına nokta müdahaleler yaparak, alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Gece havadan müdahaleye ara verilirken, hem doğuya hem de batıya ilerleyen alevlere karadan müdahale sürdü. Dün sabah yeniden havadan müdahaleye başlayan ekipler, dün saat 10.00 sıralarında, başlamasından 19 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardı. Yalova köyü yakınında oluşturulan Türk Telekom'un 10. Yıl Hatıra Ormanı da kül oldu. Yangının başlayınca bölgeye giden ve çalışmaları koordine eden belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu bölgede saat 05.52'de güneş doğuyor ancak biz 05.15'te hava araçları ile müdahaleye başladık. Yaklaşık 450 hektar orman ve tarım alanı etkilendi. Dün gece dronları da denedik. Dronları yukarı gönderdikten sonra özellikle termal noktalar, ısı odaklarının olduğu koordinatları tespit ederek yer ekiplerini oraya sevk ettik. Bu, geçen yıl İzmir yangınında emniyetin helikopteri hariç gece koordinasyonu sağladığımız ve insanlı veya insansız hava aracı kullandığımız ilk durumdur. Bir yandan silahlı kuvvetlerimizin İHA'larından da görüntülerimiz geldi. Tüm bu teknolojileri birleştirerek en iyi kararları almaya ve çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi. Yangında alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü.Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi. Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik" diye konuştu.SABAH