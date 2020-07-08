İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

"BU VİRÜS YÜZÜNDEN HASTANELER DOLDU TAŞTI, OKULLAR KAPANDI"

Maske kullanımının herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Mustafa Dursun ise, "Maskeyi takarsak iyi olur. Her akşam haberlerde kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin iyileştiğini söylüyoruz. Maskeyi takarsak hem kendimiz hem de diğer insanlar için iyi olur.