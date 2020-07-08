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'nde pes dedirten görüntüler...

Maske takma zorunluluğu ve tüm uyarılara rağmen Taksim ve çevresinde yüzlerce kişi yasağı hiçe saydı. Maske takmayan ve sosyal mesafeyi dikkate almayan çok sayıda kişinin yanı sıra nostaljik tramvaya da maskesiz binen kişilerin olması pes artık dedirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:09 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:15 ABONE OL
İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti. Maske takmadan sokağa çıkanlara ise idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen Taksim ve 'nde önceki günlerde görülen manzaranın değişmediği, birçok insanın maske takmadan caddede dolaştığı görüldü. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılmaya devam edildi.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

NOSTALJİK TRAMVAYDA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Taksim Meydanı ile Taksim Tünel arasında çalışan nostaljik tramvayda maske takmayanlarla maskeyi çene altlarına takan kişilerin olduğu görüldü. Korona virüsle mücadeleye başlandığı ilk günlerden itibaren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluğunun getirilmiş olmasına rağmen nostaljik tramvaya maskesiz binen kişilerin olması pes dedirtti.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

Emniyet güçlerinin maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladığını dile getiren Mustafa Akdağ isimli vatandaş, "İstanbul'un en işlek yerlerinden, insan sirkülasyonu ve yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden birinde çalışıyorum. Devletimiz Korona virüs önlemlerini çok yüksek bir şekilde aldı.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

Vatandaşlar olarak yapmamız gereken tek şey maske ve el hijyenine dikkat etmek ancak burada buna çok fazla dikkat edilmediği, önemsenmediğini görüyoruz. Lütfen bu kısa sürede vatandaşlarımız maskelerini taksın, mesafeyi korusunlar. 'nde vatandaşların maske takmadığını ve duyarsız kaldıklarına şahit oluyoruz. " dedi.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

"BU VİRÜS YÜZÜNDEN HASTANELER DOLDU TAŞTI, OKULLAR KAPANDI"

Maske kullanımının herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Mustafa Dursun ise, "Maskeyi takarsak iyi olur. Her akşam haberlerde kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin iyileştiğini söylüyoruz. Maskeyi takarsak hem kendimiz hem de diğer insanlar için iyi olur.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

Bu virüs yüzünden hastaneler doldu taştı, okullar kapandı. Herkes maskesini takarsa bunlar olmaz, ceza da yemezler" diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği 'ndeki bu manzarayı gören bilinçli vatandaşlar, maskesiz kişilerin caddeye girişinin önlenmesini bekliyor.

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İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler...
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