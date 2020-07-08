Kandilli ve AFAD son depremler güncel liste! 8 Temmuz 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? İşte son depremler...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Son verilere göre Ege ve Akdeniz'de meydana gelen son depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, 8 Temmuz 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

8 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ!

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DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER!