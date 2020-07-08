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'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

'nın merkez Karatay ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir kuyumcunun aracındaki 550 bin lirayı çalan şüpheliler, kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine emniyet alarma geçti. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, kadın kıyafetli bir kişiden şüphelenip şahsı durdurduğunda kıyafetlerin içindeki kişinin zanlılardan Burak K. olduğunu gördü ve gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise çok geçmeden para dolu çanta ile kıskıvrak yakalandı. Kadın kıyafeti giyen Burak K.'nın, üzerindeki kıyafetleri Afgan uyruklu bir kadının evine bıçak zoru ile girip aldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 11:07 Son Güncelleme: 8.7.2020 11:36 ABONE OL
Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

'da, sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak'ın aracından, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çantayı çalan 2 şüpheli, girdikleri apartmanda kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çanta ile arabasına bindi.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen kişi, para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekilerin bir süre kovaladığı şüpheliler, mahallede izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

AFGAN KADININ EVİNE ZORLA GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karatay ilçe devriye ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü sokak üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

Bu sırada bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi, polislerin dikkatini çekti. Polis, kadını durdurduğunda kıyafetlerin içerisindekinin olayın şüphelisi Burak K. (21) olduğunu gördü. Bu sırada apartmandan inen diğer şüpheli Suriye uyruklu Mhd Khaled Abo Tabıkh da (24) para dolu çanta ile birlikte gözaltına alındı.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

Şüphelilerin, girdikleri apartmanda kapısını çaldıkları Afgan uyruklu kadın Shahrbanu Ahmadı'yi (25) bıçak zoruyla eve sokup, tehdit ederek kıyafetlerini aldıkları belirlendi.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi

Şüpheliler gözaltına alınırken, para ise sahibine teslim edildi.

Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi
Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi
Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi
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Konya'da şoke eden olay! 550 bin lira parayı çaldı, Afgan kadının evine zorla girip kıyafetlerini giydi
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