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Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

'ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyündeki 904 yıllık ağaçlar görenleri kendine hayran bırakıyor. 2 ardıç ağacı zamana meydan okuyor. Yöredeki ardıç ağaçlarının kendileri için tarihi bir anı olduğunu söyleyen köy muhtarı Tayyar Kara, "Bunlar bizim tarihi anıtımızdır. 900 yıllık bir tarihi bir doku ve ağaçtır Bu ağaçlardan köyde olanına biz 'Ali Baba' olarak kutsal değerimiz diyoruz. Ağacımızın tescili de yapıldı." dedi

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:29 ABONE OL
Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

İmranlı ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bulunan 904 yıllık ardıç ağaçları dikkat çekiyor. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde sapasağlam ayakta kalmayı başaran ağaçlar, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce anıt ağaç olarak tescillendi.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

Köylüler, 9 asırdır ayakta kalan anıt ağaçları dilek ağacı olarak da kullanıyor. Ardıç ağaçlarından köy merkezinde hakim tepede olanı ise köyün simgesi olarak biliniyor.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

'Boylu ardıç' türünden olan dev ağaca, vatandaşlar da itinayla bakıyor. Boyu 10, gövdesi ise 5 metre genişliğinde olan ağaçlar görkemli yapılarıyla da dikkat çekiyor. Ağaçlar drone ile havadan da görüntülendi.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

'BUNLAR BİZE BÜYÜK TARİHİ BİR ANIDIR'

Yöredeki ardıç ağaçlarının kendileri için tarihi bir anı olduğunu söyleyen köy muhtarı Tayyar Kara, "Bunlar bizim tarihi anıtımızdır. 900 yıllık bir tarihi bir doku ve ağaçtır. Bu ağaçlardan köyde olanına biz 'Ali Baba' olarak kutsal değerimiz diyoruz.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

Ağacımızın tescili de yapıldı. Ayrıca bölgelerimizde Kerim yaylasında da ağacımız var. Bunların da yaklaşık 900 yıllık anıt ağaç oldukları tescillendi.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

Burası yöresel dokumuzdur. Bizim bu ağacımız ayrıca köyümüzün simgesidir. Köy merkezindeki ağacımız bizim önem verdiğimiz ağacımızdır. Burada kurbanlar kesilir, adaklar edilir.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

Gençlerimiz burada adaklarını yapıp isteklerini, arzularını dile getirirler. Dışarıdan gelen tatilci vatandaşlarımız da ziyaret ederler. Burada fotoğraf çektirirler.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

Bu bize büyük, tarihi bir anıdır. Bu ağaçlarımızı, köylülerimizle devamlı ziyaret edip korumaya çalışıyoruz. Herhangi bir budama olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor
Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor
Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor
Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor
Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor
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Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor
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