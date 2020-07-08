Köydeki 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

'BUNLAR BİZE BÜYÜK TARİHİ BİR ANIDIR'



Yöredeki ardıç ağaçlarının kendileri için tarihi bir anı olduğunu söyleyen köy muhtarı Tayyar Kara, "Bunlar bizim tarihi anıtımızdır. 900 yıllık bir tarihi bir doku ve ağaçtır. Bu ağaçlardan köyde olanına biz 'Ali Baba' olarak kutsal değerimiz diyoruz.