Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu

'da ve operasyonu

'da polis ekiplerince düzenlenen ve operasyonunda 13 kişi yakalandı. Bir oyun salonu ile bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere yapan ekipler, 8 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası uygularken, işletmeci 2 şahıs hakkında kumar oynanması İçin yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 22:12 ABONE OL
Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu

Edinilen bilgilere göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit edilirken, adreslere yapılan operasyonda 5 şahsa fuhuş konusu ile alakalı olarak idari işlem yapılarak 9 bin 250 TL para cezası kesildi.

Bahse konu adreslerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı çalışmalarda, ayrıca Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 13 ikamet hakkında 30'ar gün mühürlenme kararı alındı.
Öte yandan, bir oyun salonu ile bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon yapan ekipler, 8 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası uygularken, kumar parası olan 385 TL geçici olarak muhafaza altına alarak işletmeci 2 şahıs hakkında kumar oynanması İçin yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA